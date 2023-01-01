Альтернативи - Lingohub
Murf AI
murf.ai
Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.
memoQ
memoq.com
memoQ — це запатентований пакет програмного забезпечення для автоматизованого перекладу, який працює в операційних системах Microsoft Windows. Він розроблений угорською програмною компанією memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), раніше Kilgray, постачальник програмного заб...
Matecat
matecat.com
Matecat — це безкоштовний онлайн-інструмент CAT з відкритим кодом. Це безкоштовно для перекладацьких компаній, перекладачів і корпоративних користувачів.
XTM Cloud
xtm.cloud
Локалізація та розгортання матеріалу в кількох регіонах є складною справою. Вам потрібне рішення для перекладу, яке є простим, масштабованим і надійним. Система керування перекладами (TMS) XTM допоможе швидше та економічніше надати ваш вміст, локалізований кількома мовами.
Smartcat
smartcat.com
Універсальна платформа, що об’єднує компанії та перекладачів у спрощену систему доставки вмісту
Crowdin
crowdin.com
Платформа керування локалізацією Crowdin — це технологічне рішення для вашої команди. Перекладайте й оновлюйте вміст для свого багатомовного продукту за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення.
Transifex
transifex.com
Інтеграція з Transifex, щоб керувати створенням багатомовних веб-сайтів і вмісту програм. Замовляйте переклади, переглядайте хід перекладу та інструменти, як-от TM.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.
Lokalise
lokalise.com
Платформа локалізації, створена для зростання. Охопіть абсолютно нову аудиторію користувачів додатків, онлайн-покупців, веб-браузерів і гравців ігор, надаючи місцеві враження їхньою мовою, незалежно від того, де вони знаходяться.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel пропонує послуги багатомовного перекладу понад 30 мовами, щоб покращити обслуговування клієнтів. Дізнайтеся більше про наші рішення для роботи з мовою!
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — це найдосконаліша багатомовна програма для перекладу, яка дозволяє транскрибувати, перекладати та озвучувати будь-який текст чи аудіо. Ви можете отримати більше органічного трафіку, перекладаючи або транскрибуючи свої тексти та аудіо на 108 мовах, 322 реалістичні голоси та досконалу а...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Weglot
weglot.com
Найшвидший і найпростіший спосіб перекласти ваш веб-сайт і охопити ширшу аудиторію!
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система керування перекладами (TMS) для підприємств, які зосереджуються на безпеці. ✔ Підвищте свою продуктивність сьогодні за допомогою Pairaphrase.
Easyling
easyling.com
Easyling — це рішення для перекладу веб-сайтів, яке пропонує кілька способів локалізації веб-сайту з мінімальним залученням ІТ або розробників. Easyling забезпечує підрахунок слів, вилучення вмісту, попередній перегляд у реальному часі та миттєвий візуальний відгук щодо перекладу в оригінальному мак...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це потужна TMS, яка спрощує складне глобальне зростання. У Lingpad ми зосереджені на тому, щоб зробити багатомовне обслуговування клієнтів легким, доступним, безпроблемним і безпроблемним. Додайте цінність клієнтському досвіду, розвивайте свій бренд у глобальних регіонах, не інвестуючи в д...
Correcto
correctoai.com
Correcto — найдосконаліший інструмент AI Writing для іспанської мови. Існує понад 580 мільйонів іспаномовних людей, але є лише один інструмент для письма зі штучним інтелектом, який допомагає компаніям в іспаномовних країнах краще писати та спілкуватися, тому Correcto — це ваш інструмент для всього,...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords покращує швидкість, масштабованість і успіх вашої багатомовної маркетингової діяльності за допомогою автоматизованих робочих процесів і інструментів для покращення співпраці. Дізнайтеся, як Cloudwords може допомогти вашому підприємству досягти глобальних цілей швидше, ніж будь-коли.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, був заснований у 2006 році та розташований у Лехі, штат Юта. З першою хмарною платформою TMS Lingotek став невід’ємною частиною технологічної революції в галузі локалізації та перекладу. Lingotek, придбаний компанією Straker Translations у 2021 році, готовий продовжуват...
Redokun
redokun.com
Redokun — це хмарний інструмент перекладу, який можна використовувати для перекладу різних типів документів, зберігаючи їх макет і дизайн. Це просте рішення, яке просте у використанні та інтеграції (додавання вашої команди за кілька годин), яке дозволить вам скоротити час і витрати на переклад, підв...
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — це хмарна система керування перекладами, яка перетворює складне керування перекладом і локалізацією на прості й передбачувані дії. Наша технологія вирішує проблему управління перекладами в цілому. Від управління знаннями до управління ефективністю й оплатою, Bureau Works дозволяє вам ...
Wordfast
wordfast.com
Рішення Wordfast розроблено, щоб допомогти перекладачам заощадити час, гроші та зусилля, зберігаючи ваші переклади в базі даних пам’яті перекладів і автоматично витягаючи перекладений вміст для майбутніх проектів. З 1999 року Wordfast прагне надавати найбільш зручні та доступні інструменти ТМ на рин...
TextUnited
textunited.com
TextUnited — це відзначена нагородами хмарна система керування перекладами. Забезпечуючи середовище для спільного перекладу, ми забезпечуємо масштабовані багатомовні процеси, сприяючи багатоканальному спілкуванню для компаній у багатьох галузях по всьому світу. Поєднання передового машинного перекла...
Language I/O
languageio.com
Мовний вхід/вивід гарантує, що будь-який агент служби підтримки клієнтів може спілкуватися з будь-яким клієнтом на будь-якому каналі будь-якою мовою. Завдяки потужності штучного інтелекту ваша модель слідування за сонцем тепер підтримує всі мови під сонцем, будь то чат, голос або електронна пошта. Н...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генеративний штучний інтелект – усе в одному централізованому програмному забезпеченні. Ефективно керуйте своїми перекладами та автоматизуйте їх. Знайдіть широкий вибір плагінів без коду, які інтегруються безпосе...