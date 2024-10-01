Альтернативи - Lightspeed

OpenTable

opentable.com

OpenTable допомагає ресторанам робити те, що вони вміють найкраще — краще. Незалежно від того, чи хочуть власники ресторанів заповнювати більше місць, працювати більш плавно, налагоджувати стосунки з гостями чи отримувати більше прибутку, OpenTable пропонує прості у використанні рішення. Клієнти під...