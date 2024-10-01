Альтернативи - Lightspeed

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Онлайн веб-симулятори iOS і емулятори Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, мобільні програми у своєму браузері за допомогою HTML5 і Javascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

Приймайте всі основні картки за допомогою улюблених карткових автоматів SA. Мобільний і з підтримкою крана. ... Продавайте товари онлайн, створюючи та надсилаючи цифрові рахунки-фактури за допомогою Yoco Link.

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

SevenRooms допомагає операторам гостинності збільшити прибутки за допомогою бронювання без комісії, віртуального списку очікування, керування столиками, профілів гостей, маркетингу електронною поштою тощо. Компанія забезпечує пряме бронювання за допомогою комплексної системи, яка дозволяє ресторанам...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

OpenTable допомагає ресторанам робити те, що вони вміють найкраще — краще. Незалежно від того, чи хочуть власники ресторанів заповнювати більше місць, працювати більш плавно, налагоджувати стосунки з гостями чи отримувати більше прибутку, OpenTable пропонує прості у використанні рішення. Клієнти під...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts — це універсальна платформа для управління командою ресторанів, яка допомагає операторам: 1) Приймати більш вигідні рішення. Ви щодня отримуватимете інформацію, необхідну для прийняття найкращих командних і операційних рішень. Досягайте робочих цільових показників за допомогою дотримання гра...

Clover

Clover

clover.com

Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Moka – компанія мобільних технологій, яка надає хмарні рішення для торгових точок і платіжні рішення, що дає змогу малим і середнім підприємствам краще продавати та розвиватися. Наразі Moka представлена ​​в понад 100 містах Індонезії з понад 35 000 продавців і на сьогоднішній день отримала понад 30 ...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro — це комплексна система POS і управління рестораном, яка полегшує роботу ресторану. Забезпечуючи найважливіші рішення для фасаду, задньої частини та залучення гостей на одній потужній платформі, TouchBistro допомагає рестораторам оптимізувати та спростити свою роботу, дозволяючи їм витра...

ERPLY

ERPLY

erply.com

ERPLY LTD є постачальником хмарного, орієнтованого на iPad програмного забезпечення для торгових точок і управління запасами для роздрібної торгівлі, зосередженого на роботі кількох магазинів. Ми надаємо повністю інтегровану функціональність інтерфейсу та бек-офісу для ваших магазинів, складів і шта...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Oliver POS — це революційна система торгових точок для WooCommerce. Створений спеціально для фізичних магазинів, Oliver дозволяє повністю інтегрувати ваш WooCommerce і фізичні магазини. Завдяки єдиній базі даних і платформі ще ніколи не було так просто продавати продукти з вашого звичайного магазину...

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Modisoft спрощує керування роздрібною торгівлею та рестораном, об’єднуючи основні функції, такі як банківські операції, інвентаризація, продажі та керування персоналом, у єдину зручну платформу. Скористайтеся перевагами відстеження продажів у режимі реального часу, комплексного контролю запасів і де...

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

Tock

Tock

exploretock.com

Комплексна платформа бронювання Tock надає постачальникам послуг гостинності інструменти, необхідні для створення успішного бізнесу та надання виняткових вражень. Завдяки потужним можливостям керування таблицями та найкращій у своєму класі підтримці Tock надає компанії повний контроль. Ресторани, ба...

Olsera.com

Olsera.com

olsera.com

Olsera — це більше, ніж просто точка продажу (POS). Завдяки універсальній касовій програмі, зручній для ММСП, ми тут, щоб надати повне рішення від початку до кінця для підтримки кожного кроку вашого бізнесу. Давай, готуйся рухатися вперед разом з Olsera!

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.

ResDiary

ResDiary

resdiary.com

esDiary є одним із провідних у світі постачальників послуг онлайн-бронювання ресторанів, щомісяця відвідує понад 13,9 мільйонів відвідувачів у понад 9000 ресторанах у 59 країнах. ResDiary — це веб-програма, яка продається як програмне забезпечення як послуга та доступна через Інтернет. Наша штаб-ква...

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Ваше хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею «все в одному». Наше комплексне хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею є ідеальним рішенням для спрощення ваших бізнес-операцій. За допомогою нашого простого у використанні ...

Paymash

Paymash

paymash.com

Керуйте своїм бізнесом з однієї центральної платформи. Почніть продавати у своєму магазині, онлайн або створюйте та надсилайте рахунки-фактури.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

Epos Now працює майже з усім обладнанням POS. Програмне забезпечення Epos Now ідеально підходить як для роздрібної торгівлі, так і для гостинного бізнесу, масштабується від одного пристрою до багатьох.

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS пропонує вдосконалене цифрове рішення для управління, безпроблемну т...

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Платформа автоматизації торгових точок, електронної комерції та роздрібних магазинів на основі штучного інтелекту для бізнесу від 1 до 101 магазину

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn — одна з найбільш швидкозростаючих компаній, що займаються програмним забезпеченням і оплатою, що надає технології та підтримку, які допомагають місцевим підприємствам — і людям, які ними керують — досягти успіху на власних умовах. SpotOn, відомий своєю гнучкою хмарною технологією та персонал...

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