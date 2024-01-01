Альтернативи - Lightdash

MachEye

macheye.com

Розширена аналітична платформа MachEye змінює спосіб, у який організації об’єднують свої дані, рішення та операції. У той час як поточні платформи бізнес-аналітики відповідають лише на запитання «що» щодо даних, MachEye допомагає користувачам відповісти на сценарії «що, чому та як» для кожного в орг...