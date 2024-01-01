LiCAS.news

LiCAS.news

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Вебсайт: licas.news

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На LiCAS.news ми пишемо для керованих, а не для губернаторів. Ми розповідаємо історії тих, хто знаходиться на маргінелі суспільства, із співчуттям і повагою. Ми висвітлюємо прожектори в темряві знедолених і знехтуваних. Ми тут, щоб дати голос безголосим.

Вебсайт: licas.news

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