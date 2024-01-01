Альтернативи - LexisNexis

Clarivate

clarivate.com

Clarivate є провідним світовим постачальником інформаційних послуг. Clarivate об’єднує людей та організації з інтелектом, якому вони можуть довіряти, щоб змінити їхню точку зору, свою роботу та наш світ. Наші передплатні та технологічні рішення поєднуються з глибоким досвідом у галузі й охоплюють та...