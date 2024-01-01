Level Frames

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Вебсайт: levelframes.com

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