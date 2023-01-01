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LessonMate

LessonMate

lessonmate.org

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Перестаньте витрачати час на пропущені уроки. Створюйте та доставляйте відеомакіяжі під час пропущених уроків. Це так просто, як це звучить.

Вебсайт: lessonmate.org

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