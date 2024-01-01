Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазинами по всьому світу на всіх каналах дистрибуції: ринкові майданчики, системи порівняння покупок, партнерські платформи та платформи відображення/перенацілювання. З 2009 року Lengow об’єднав понад 1600 партнерів у своє рішення, щоб забезпечити потужну платформу для своїх 4600 роздрібних продавців і брендів у 42 країнах світу.

Вебсайт: lengow.com

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