Lengow

Lengow

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Вебсайт: lengow.com

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Lengow — це рішення для автоматизації електронної комерції, яке допомагає брендам і дистриб’юторам підвищувати продуктивність, автоматизувати бізнес-процеси та розвиватися на міжнародному рівні. Платформа Lengow є ключем до високої прибутковості та помітності продуктів, які продаються онлайн-магазинами по всьому світу на всіх каналах дистрибуції: ринкові майданчики, системи порівняння покупок, партнерські платформи та платформи відображення/перенацілювання. З 2009 року Lengow об’єднав понад 1600 партнерів у своє рішення, щоб забезпечити потужну платформу для своїх 4600 роздрібних продавців і брендів у 42 країнах світу.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живої торгівлі

Вебсайт: lengow.com

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Альтернативи

Klarna

Klarna

klarna.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Dacast

Dacast

dacast.com

Syte

Syte

syte.ai

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Whisbi

Whisbi

whisbi.com

degpeg

degpeg

degpeg.com

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