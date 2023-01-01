Lemmy.World
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Вебсайт: lemmy.world
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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Вебсайт: lemmy.world
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lemmy.World». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
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