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Lemmy.World

Lemmy.World

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Вебсайт: lemmy.world

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Lemmy.World – загальний сервер Lemmy для всіх. Lemmy — це власна платформа для агрегації соціальних посилань і дискусій. Він абсолютно безкоштовний і відкритий, і не контролюється жодною компанією. Це означає, що немає реклами, відстеження чи секретних алгоритмів. Вміст організований у спільнотах, тому легко підписатися на теми, які вас цікавлять, і ігнорувати інші. Голосування використовується для виведення найцікавіших предметів на вершину.

Вебсайт: lemmy.world

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lemmy.World». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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