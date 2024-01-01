Альтернативи - Legion
Connecteam
connecteam.com
Керуйте своїми співробітниками за допомогою одного рішення. Спілкуйтеся, керуйте та навчайте своїх співробітників за допомогою універсальної корпоративної програми Connecteam. Простий у використанні, легкий у налаштуванні та легкому масштабуванні.
Element
element.io
Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та захищений месенджер в одному оптимізованому пакеті.
WorkJam
workjam.com
Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.
Workvivo
workvivo.com
Захоплюйте, залучайте та легко об’єднуйте свою компанію за допомогою Workvivo™. Програмне забезпечення для залучення співробітників, розроблене для розвитку культурної культури компанії. Забронюйте демо тут!
Beekeeper
beekeeper.io
Основна платформа для працівників на першому місці Мобільна платформа для мобільної робочої сили. Спілкуйтеся краще. Координуйте швидше. Робіть більше.
Speakap
speakap.com
Ваш централізований внутрішній комунікаційний центр для підключення, навчання та залучення розосереджених співробітників, коли це найважливіше.
Zello
zello.com
Універсальне рішення для бізнес-комунікацій, яке об’єднує 150 мільйонів користувачів у всьому світі. Розширте можливості своїх співробітників за допомогою миттєвого відтворюваного голосу.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це платформа досвіду співробітників, яка залучає кожного працівника за допомогою персоналізованих комунікацій, незалежно від місця розташування чи мови, і дає їм змогу виконувати свою роботу якнайкраще.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
Simpplr
simpplr.com
Трансформуйте внутрішні комунікації за допомогою програмного забезпечення внутрішньої мережі. Дізнайтеся, як Simpplr зв’язує та залучає співробітників для підвищення продуктивності та утримання.
WorkStep
workstep.com
Для роботодавців: програмне забезпечення WorkStep допомагає компаніям наймати та утримувати свою першорядну робочу силу по всьому ланцюжку постачання. Для тих, хто шукає роботу: мережа вакансій для людей, які виготовляють, доставляють, завантажують, ремонтують і виконують роботу. Взятися на роботу. ...
goHappy
gohappyhub.com
goHappy робить революцію в тому, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками на першому місці, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків, яку коли-небудь створювали. У світі, де безперервне спілкування з працівниками на першому місці має важ...
Oneteam
oneteam.io
Знайомство з Oneteam. Можливо, вас не здивує те, що зв’язок із робочою силою без робочого столу є серйозною проблемою. Вони розкидані по різних місцях, не сидять за комп’ютером, не мають корпоративної адреси електронної пошти і часто працюють неповний робочий день – це кілька причин. Старі шкільні м...
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам к...
Konverse
konverse.com
Залучайте та розширюйте можливості своїх нестаціонарних співробітників і підрядників. Об’єднайте свою робочу силу за допомогою програми, яка робить усе це.