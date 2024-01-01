Альтернативи - LEDGERS

Monnify

monnify.com

Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...