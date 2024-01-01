Альтернативи - LEDGERS

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Skrill

Skrill

skrill.com

Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю

Neteller

Neteller

neteller.com

Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Mollie

Mollie

mollie.com

Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.

WePay

WePay

wepay.com

WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.

Adyen

Adyen

adyen.com

Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.

Truevo

Truevo

truevo.com

Truevo is a licensed acquirer and fintech company serving businesses across Europe. We focus on providing end-to-end payment solutions that deliver higher acceptance rates, faster transaction speeds and optimal security. We understand that each business is unique, and our diverse range of products, ...

Tranzzo

Tranzzo

tranzzo.com

We went above and beyond to ensure reliable online payments so that businesses can focus on more important things. We develop solutions and technologies to let users pay online wherever they want.

Teya

Teya

teya.com

We build tools to unlock hassle-free payments, better business management, new and returning customers, all on fair terms. Our all-in-one offering is designed to simplify the everyday and unlock growth potential, to free them from the stuff that takes the joy out of doing business. We're building a ...

Finix

Finix

finix.com

Платежі створені відповідно до вашого бізнесу. Створіть безперебійний спосіб оплати, який сприяє залученню клієнтів, використовуючи наше комплексне рішення. Інтеграція з надійними, інтуїтивно зрозумілими API та зручними готовими функціями. Керуйте платіжними операціями за допомогою інструментів для...

Tegro

Tegro

tegro.money

Online payments for business Accepting payments from abroad in any currency Fast connection and high payments' conversion Free alternative to commom online cashboxes More than 40 ready-made modules for CMS and CRM Withdrawal of funds to the current account the next day Mass payouts PCI DSS payment s...

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayNearMe is the modern and reliable payments platform that lets your customers pay how, when and where they want. Accept cash, debit, credit, ACH and mobile-first payment methods including Apple Pay and Google Pay — all with a single platform. PayNearMe builds innovative technology with an emphasis...

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

Payadmit is your one stop shop for all things online payments. It handles different payment options, provides an immediate connection and has robust smart features to enable smooth transactions. You'll find it easy and intuitive no matter what kind of device you're using - not just desktop but table...

Maxpay

Maxpay

maxpay.com

Maxpay is an international payment platform which helps monetize your marketplace, online storefront and subscription service in a few clicks

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula is an innovative provider of online registration, payment, and class/camp management systems designed to streamline the administrative tasks for programs ranging from after-school activities to sports camps and beyond. Established to simplify and enhance the operational efficiency of educati...

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...

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