Альтернативи - LEDGERS
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Xendit
xendit.co
Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
Monnify
monnify.com
Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...
Trustly Personal
trustly.com
Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
Truevo
truevo.com
Truevo is a licensed acquirer and fintech company serving businesses across Europe. We focus on providing end-to-end payment solutions that deliver higher acceptance rates, faster transaction speeds and optimal security. We understand that each business is unique, and our diverse range of products, ...
Tranzzo
tranzzo.com
We went above and beyond to ensure reliable online payments so that businesses can focus on more important things. We develop solutions and technologies to let users pay online wherever they want.
Teya
teya.com
We build tools to unlock hassle-free payments, better business management, new and returning customers, all on fair terms. Our all-in-one offering is designed to simplify the everyday and unlock growth potential, to free them from the stuff that takes the joy out of doing business. We're building a ...
Finix
finix.com
Платежі створені відповідно до вашого бізнесу. Створіть безперебійний спосіб оплати, який сприяє залученню клієнтів, використовуючи наше комплексне рішення. Інтеграція з надійними, інтуїтивно зрозумілими API та зручними готовими функціями. Керуйте платіжними операціями за допомогою інструментів для...
Tegro
tegro.money
Online payments for business Accepting payments from abroad in any currency Fast connection and high payments' conversion Free alternative to commom online cashboxes More than 40 ready-made modules for CMS and CRM Withdrawal of funds to the current account the next day Mass payouts PCI DSS payment s...
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe is the modern and reliable payments platform that lets your customers pay how, when and where they want. Accept cash, debit, credit, ACH and mobile-first payment methods including Apple Pay and Google Pay — all with a single platform. PayNearMe builds innovative technology with an emphasis...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit is your one stop shop for all things online payments. It handles different payment options, provides an immediate connection and has robust smart features to enable smooth transactions. You'll find it easy and intuitive no matter what kind of device you're using - not just desktop but table...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay is an international payment platform which helps monetize your marketplace, online storefront and subscription service in a few clicks
Jumbula
jumbula.com
Jumbula is an innovative provider of online registration, payment, and class/camp management systems designed to streamline the administrative tasks for programs ranging from after-school activities to sports camps and beyond. Established to simplify and enhance the operational efficiency of educati...
PayDo
paydo.com
PayDo є EMI, що регулюється Великобританією, і MSB з ліцензією в Канаді. Ми надаємо мультивалютний IBAN, обробку в усьому світі, рішення Merchant, масові виплати та випуск корпоративних карток в одному бізнес-акаунті, одній інформаційній панелі, одній угоді та одному API. Отримайте доступ до глобаль...