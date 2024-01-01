Ledger Investing

Ledger Investing

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Вебсайт: ledgerinvesting.com

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Ми будуємо відкриту систему страхування, щоб поєднати ризик із капіталом. Найбільш далекоглядні інвестори та андеррайтери співпрацюють з Ledger, щоб вивести свій бізнес на нові висоти. Ledger Investing надає захоплюючу можливість для менеджерів активів, пенсійних фондів, хедж-фондів, сімейних офісів та інших установ, які зацікавлені в отриманні великого прибутку за допомогою страхових інвестицій.

Вебсайт: ledgerinvesting.com

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