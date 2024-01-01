Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ledger Investing» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ми будуємо відкриту систему страхування, щоб поєднати ризик із капіталом. Найбільш далекоглядні інвестори та андеррайтери співпрацюють з Ledger, щоб вивести свій бізнес на нові висоти. Ledger Investing надає захоплюючу можливість для менеджерів активів, пенсійних фондів, хедж-фондів, сімейних офісів та інших установ, які зацікавлені в отриманні великого прибутку за допомогою страхових інвестицій.

Вебсайт: ledgerinvesting.com

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