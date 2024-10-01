Альтернативи - Leave Dates

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR — це ваша інтелектуальна та сучасна універсальна платформа програмного забезпечення для кадрів і розрахунку заробітної плати для відвідування, обліку часу, розрахунку заробітної плати та керування даними про співробітників. Скажіть нам, що вам потрібно, а ми подбаємо про решту. Отримуйте...