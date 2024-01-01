Хасан Абул Хасан — це той, хто цікавиться комп’ютерами з дитинства. Хасан почав працювати в Інтернеті та створив багато онлайн-продуктів до того, як заснував H-educate. З тих пір H-Educate виявився дуже успішним, і він має майже мільйон підписників на Youtube! Зараз він створив такі курси, як Build and Sell API, щоб допомогти своїм підписникам заробляти гроші на продажу API. LearnWithHasan допоможе вам розробити розумні бізнес-стратегії та маркетингові стратегії на основі AI, Python і автоматизації.

Вебсайт: learnwithhasan.com

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