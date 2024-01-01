Leap

Leap

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Вебсайт: leapinc.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Зростання потужності завдяки розумній роздрібній торгівлі. Платформа Leap відкриває та керує роздрібними магазинами, що керуються знаннями, з кращою продуктивністю та меншим ризиком.

Вебсайт: leapinc.com

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