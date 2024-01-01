Альтернативи - LeadrPro

Airtime Pro

airtime.pro

Airtime Pro — це потужна платформа інтернет-радіо, яка може похвалитися інтелектуальною системою автоматизації, керуванням ді-джеями та плавним переходом між потоковою трансляцією аудіо в прямому ефірі та запланованим вмістом, що допомагає вам залишатися в ефірі незалежно від того, чи виступає ви од...