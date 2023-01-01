Альтернативи - LeadDesk
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бізнесу. Швидко, легко та безпечно. Віртуальна телефонна система, розроблена для малого бізнесу.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапів та малого бізнесу
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Dialpad
dialpad.com
Отримайте діловий VoIP з Dialpad і зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Спробуйте безкоштовно!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Five9
five9.com
Five9 — це найбільш надійний і надійний хмарний контакт-центр, який, як доведено, розкриває дані про клієнтів і дає змогу агентам і організаціям забезпечувати надзвичайний досвід роботи з клієнтами. Five9 - Контакт-центр як послуга - CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Жодного обладнання. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси завдяки л...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Adversus
adversus.io
Покращіть вихідні дзвінки вже сьогодні. Ми допомагаємо кол-центрам підвищувати KPI, приймати кращі рішення на основі інформації та розумніше керувати контактами.
PhoneBurner
phoneburner.com
Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
CallTools.com
calltools.com
Хмарна розробка програмного забезпечення для вихідних і вхідних кол-центрів.
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
lemlist
lemlist.com
Починайте розмови, які отримують відповіді. Персоналізуйте холодні електронні листи, автоматизуйте подальші дії та взаємодійте з потенційними клієнтами по всіх каналах. lemlist — це програма для автоматизації продажів і холодної електронної пошти в одному.
Yesware
yesware.com
Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Tenfold
tenfold.com
Tenfold допомагає компаніям краще спілкуватися з клієнтами. Застосовуйте інформацію про клієнта на телефоні щоразу в режимі реального часу.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
BatchDialer
batchdialer.com
ДОБРАНА ТЕЛЕФОННА ДЛЯ КОЖНОГО БІЗНЕСУ. Відкрийте для себе всі інструменти та функції, які дозволять вам збільшити продажі та підвищити продуктивність.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Yobi
yobi.app
Yobi додає номери робочих телефонів і корисні інтеграції до наявних пристроїв. Нове обладнання не потрібно. Створено для команд і компаній
Ringy
ringy.com
Автоматизуйте завдання. Стимулюйте продажі. Виховання веде. Ringy — це комплексне рішення CRM, яке обробляє все в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Uptics
uptics.io
Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Допомога підприємствам у спілкуванні з клієнтами. Маючи понад 160 національних телефонних номерів, програмне забезпечення колл-центру CloudTalk допомагає зростаючим підприємствам виходити за межі місцевих територій.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодні електронні листи, які починають теплі ділові розмови. Автоматизуйте електронні листи та подальші дії за допомогою інструмента, адаптованого до ваших потреб.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...
Toky
toky.co
Сучасна телефонна система, яка працює так, як ви Легко налаштувати. Інтегрується будь-де. Дзвоніть клієнтам і надсилайте повідомлення за допомогою телефону, програми або комп’ютера. Все за справедливу ціну.
DripJobs
dripjobs.com
Відстежуйте завдання, автоматизуйте подальші дії, надсилайте оцінки та багато іншого за допомогою DripJobs CRM для професіоналів з обслуговування на дому
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Upscale
upscale.ai
Перетворіть перспективи на дохід Платформа Sales Engagement Platform, яка допомагає вашій команді продажів будувати послідовний конвеєр і швидше досягати цілей доходу
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Interseller
interseller.io
Interseller допомагає рекрутерам знаходити кандидатів і налагоджувати контакти, знаходячи їхні електронні листи та надсилаючи послідовності електронних листів.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.
GoDial
godial.cc
GoDial — це програма для автоматичних дзвінків, мобільна CRM і програмне забезпечення для вихідних дзвінків для мобільних телефонних дзвінків і служби вихідних дзвінків. Налаштуйте свій Call Center менш ніж за 2 хвилини за допомогою GoDial. GoDial використовує SIM-карту телефону для набору номера, т...