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Le News заповнює прогалину в місцевих швейцарських ЗМІ для багатьох англомовних, які живуть і відвідують Швейцарію. Ми прагнемо надавати корисну цікаву інформацію та новини, важливі для тих, хто живе в Швейцарії, звідки б вони не прийшли.

Вебсайт: lenews.ch

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