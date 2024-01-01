Layman Law — це юридичний інструмент штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професіоналам швидко та легко зрозуміти складну юридичну мову. Це спрощує юридичні документи, полегшуючи користувачам розуміння найдрібніших деталей контрактів без потреби в дорогих юридичних зборах. Інструмент пропонує ряд функцій для підтримки цієї мети. Професіонали можуть завантажувати PDF-файли та отримувати відповіді на складний юридичний жаргон, що дозволяє їм легко орієнтуватися в документах. Layman Law також містить розширення для браузера, яке дає користувачам доступ до юридичної ясності щодо будь-яких юридичних термінів будь-якою мовою, незалежно від того, де вони знаходяться в мережі. Розширення діє як партнер для читання, миттєво декодуючи складний юридичний жаргон і забезпечуючи ясність. Якщо користувачі натраплять на заплутану юридичну статтю, вони можуть просто закинути її в конвертер Layman Law, який миттєво пояснить її значення. Крім того, професіонали можуть обговорювати свої юридичні документи з Layman Law, отримуючи відповіді на будь-які запитання. Layman Law пропонує кілька тарифних планів, включаючи безкоштовний варіант, варіанти місячної та річної підписки з різними перевагами, такими як ліміти конверсії, завантаження для читачів і ємність для зберігання. Загалом Layman Law спрощує юридичну мову, роблячи її доступною та легкою для розуміння для професіоналів, заощаджуючи їхній час, кошти та потенційну плутанину під час роботи з юридичними документами.

Вебсайт: layman.law

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