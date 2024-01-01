Layman Law

Layman Law

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: layman.law

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Layman Law» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Layman Law — це юридичний інструмент штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професіоналам швидко та легко зрозуміти складну юридичну мову. Це спрощує юридичні документи, полегшуючи користувачам розуміння найдрібніших деталей контрактів без потреби в дорогих юридичних зборах. Інструмент пропонує ряд функцій для підтримки цієї мети. Професіонали можуть завантажувати PDF-файли та отримувати відповіді на складний юридичний жаргон, що дозволяє їм легко орієнтуватися в документах. Layman Law також містить розширення для браузера, яке дає користувачам доступ до юридичної ясності щодо будь-яких юридичних термінів будь-якою мовою, незалежно від того, де вони знаходяться в мережі. Розширення діє як партнер для читання, миттєво декодуючи складний юридичний жаргон і забезпечуючи ясність. Якщо користувачі натраплять на заплутану юридичну статтю, вони можуть просто закинути її в конвертер Layman Law, який миттєво пояснить її значення. Крім того, професіонали можуть обговорювати свої юридичні документи з Layman Law, отримуючи відповіді на будь-які запитання. Layman Law пропонує кілька тарифних планів, включаючи безкоштовний варіант, варіанти місячної та річної підписки з різними перевагами, такими як ліміти конверсії, завантаження для читачів і ємність для зберігання. Загалом Layman Law спрощує юридичну мову, роблячи її доступною та легкою для розуміння для професіоналів, заощаджуючи їхній час, кошти та потенційну плутанину під час роботи з юридичними документами.

Вебсайт: layman.law

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Layman Law». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Law & Crime

Law & Crime

lawandcrime.com

AI Lawyer

AI Lawyer

app.ailawyer.pro

Bloomberg Law

Bloomberg Law

pro.bloomberglaw.com

SpeedLegal

SpeedLegal

speedlegal.io

Stenography

Stenography

stenography.dev

Legalysis

Legalysis

legalysis.co

Dataspot

Dataspot

dataspot.ai

National Law Review

National Law Review

natlawreview.com

Above the Law

Above the Law

abovethelaw.com

Harvey

Harvey

harvey.ai

Explainpaper

Explainpaper

explainpaper.com

Spellbook

Spellbook

spellbook.legal

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності