Lawgeex

Lawgeex

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Вебсайт: lawgeex.com

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Платформа на базі штучного інтелекту Lawgeex автоматизує та прискорює укладання контрактів, дозволяючи командам юристів звільнити від рутинної роботи та зосередитися на більш стратегічних питаннях. Lawgeex забезпечує швидку оцінку вартості та пропонує модулі для автоматизації життєвого циклу контракту, включаючи складання, узгодження, вилучення та зберігання. Gartner і VICE від HBO визнали Lawgeex провідною силою, яка запроваджує потужні інновації та технології в юридичний світ. Десятки компаній зі списку Fortune 500 і Global 2000 довіряють Lawgeex, щоб допомогти їм максимізувати цінність їхніх людських ресурсів, одночасно зменшуючи ризики та витрати.

Вебсайт: lawgeex.com

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