Lavu

Lavu

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Вебсайт: lavu.com

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Lavu — це рішення для торгових точок, розроблене для використання в ресторанах із повним набором послуг, швидкого обслуговування та франчайзингових ресторанах, від барів, нічних клубів і лаунжів до фуд-траків і кав’ярень. Система управління ресторанами Lavu виходить за рамки простого розміщення замовлень і прийому платежів. Завдяки функціональним можливостям керування працівниками, включаючи планування, звіти про змінну торгівлю та нарахування заробітної плати, розширені звіти про продажі та запаси, керування запасами, онлайн-замовлення тощо, Lavu — це повнофункціональна система для всіх потреб управління рестораном. Доступ до звітів можна отримати з панелі керування на роботі, вдома чи будь-де, де є підключення до Інтернету, що ідеально підходить для ресторанів із кількома локаціями чи власників у дорозі. Lavu пропонує програму лояльності, маршрут доставки, тарифікацію «щасливої ​​години», налаштування макета, налаштування меню тощо. У вас є свобода вибору платіжного процесора на ваш вибір, і незалежно від того, кого ви виберете, ви зможете легко розділяти чеки та приймати різні типи платежів через свій Lavu POS. Доступна, інтуїтивно зрозуміла система, яка проста у використанні, легка в навчанні, і яку можна швидко запустити у вашому закладі. В даний час Lavu використовується в 60 країнах і є ідеальним вибором для вашого ресторану, великого чи маленького, мобільного чи звичайного.
Категорії:
Business
Ресторанні POS системи

Вебсайт: lavu.com

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