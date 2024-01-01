Latte Social — це інструмент для редагування відео на основі штучного інтелекту, розроблений для творців і компаній. Це полегшує створення привабливих коротких відео, оптимізованих для платформ соціальних мереж. Основні функції включають анімовані субтитри в різноманітних стилях, які допомагають підтримувати зацікавленість глядачів і відповідають естетиці бренду. Крім того, він має можливість перетворювати довгий вміст, як-от вебінари та навчальні посібники, у невеликі ролики, відповідні для соціальних мереж. Користувачі можуть легко перепрофільовувати вміст для різних платформ, таких як TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels, заощаджуючи години часу на редагування вручну. Ще однією помітною функцією є інструмент створення відео Latte Social на основі штучного інтелекту. Це дозволяє користувачам перетворювати сценарії, дописи в блогах або короткі текстові підказки в захоплюючі відео, усуваючи необхідність редагування вручну. Відео можна налаштувати за допомогою голосів ШІ, візуальних стилів і фонової музики. Завдяки підтримці понад 30 мов цей інструмент забезпечує можливість редагування та субтитрів широкого кола відеовмісту. Для забезпечення конфіденційності користувачів і захисту даних увесь завантажений вміст зашифровано та надійно зберігається. Пробний період і плани підписки доступні для користувачів, які бажають вивчити або отримати повний доступ до функцій.

Вебсайт: latte.social

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