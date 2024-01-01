Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lariat Data» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Спостережливість для команд розробки даних. Lariat — це платформа постійного моніторингу якості даних, яка дозволяє виявляти помилки в даних раніше, ніж це зроблять ваші споживачі. Переконайтеся, що продукти обробки даних не виходять із ладу навіть у разі зміни бізнес-логіки, вхідних даних та інфраструктури.

Вебсайт: lariatdata.com

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