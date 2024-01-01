Lapa Ninja — це галерея, яка містить 6312 найкращих прикладів веб-сайтів для натхнення в дизайні, а також безкоштовні ресурси для дизайну, як-от набори інтерфейсу користувача, ілюстрації, значки тощо. Категорії веб-сайтів включають 3D-сайти, SaaS, електронну комерцію, темний режим, агентство, портфоліо, додаток, AI, красу, блокчейн, блог, книгу, бот, бізнес, CMS, незабаром, спільноту, корпоративний, творчий, криптовалюта, культура та набагато більше. Окрім прикладів веб-сайтів, Lapa Ninja надає розділ «Навчіться дизайну» з безкоштовними книгами з дизайну, порадами щодо інтерфейсу користувача та UX, посібниками з типографіки тощо. На сайті також є розділ «Безкоштовні ресурси для дизайну» з безкоштовними наборами інтерфейсу користувача, ілюстраціями, значками та іншими ресурсами для завантаження для дизайнерів. Lapa Ninja була створена, щоб допомогти дизайнерам знайти натхнення, навчатися та вдосконалювати свої дизайнерські навички. Вміст підбирається з найкращих дизайнів в Інтернеті та оновлюється щодня. Lapa Ninja був представлений на Product Hunt із понад 1600 голосами. Користувачі можуть надсилати власні дизайни веб-сайтів для розміщення на сайті.

Вебсайт: lapa.ninja

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