Охоплює місцеві новини Лос-Анджелеса, події, їжу та розваги; орієнтований на молодих жителів міста. LAist — надійний друг, який показує вам, що відбувається у вашому районі та чому це важливо. Розповідайте історії від найглибшої вибоїни до вершини гори Вілсон – і далі. Ми є частиною Громадського радіо Південної Каліфорнії (SCPR), громадської медіа-мережі, яка підтримується членами та працює в усьому регіоні, від Санта-Барбари до Лос-Анджелеса та округів Орандж і до долини Коачелла. SCPR інформує та взаємодіє з нашими спільнотами по радіо та через наші веб-сайти, соціальні медіа, програми та події в прямому ефірі.

Вебсайт: laist.com

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