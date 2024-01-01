Альтернативи - Laetro

VEED

VEED

veed.io

Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.

Runway

Runway

runwayml.com

Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.

D-ID

D-ID

d-id.com

Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip перетворює довгі відео на високоякісні вірусні кліпи, якими ви можете ділитися в TikTok, YouTube Shorts і Reels, щоб збільшити охоплення соціальних мереж.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера

Simplified

Simplified

simplified.com

Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині

Elai.io

Elai.io

elai.io

Створюйте відео ШІ лише з тексту. Створюйте персоналізовані відео ШІ за допомогою ведучого за лічені хвилини без використання камери, студії та зеленого екрана.

Yepic Studio

Yepic Studio

yepic.ai

Створюйте відео штучного інтелекту за лічені хвилини за допомогою Yepic Studio. Дублюйте живу відеоконференцію за допомогою VidVoice. Персоналізуйте та масштабуйте відео ШІ за допомогою нашого API. Спробуйте безкоштовно.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Створюйте відео з акторами зі штучним інтелектом - перестаньте витрачати час на студії. Залиште професійне редагування відео Colossyan Creator без будь-якої підготовки чи додаткових навичок. Просто введіть текст і отримайте відео готове понад 70 мовами за лічені хвилини.

Munch

Munch

getmunch.com

Munch витягує найцікавіші, трендові та вражаючі кліпи з ваших довгих відео, використовуючи сучасний генеративний штучний інтелект і маркетингову аналітику.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою

Typecast

Typecast

typecast.ai

Онлайн-генератор голосу штучного інтелекту, який може перетворити ваш текст на реальну мову. Понад 300+ гіперреалістичних голосів. Створюйте свій вміст саме так, як ви хочете!

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Перетворіть відео й аудіо на захоплюючий вміст. Створюйте резюме, відеоролики, стенограми, підписи, переклади тощо за допомогою простих підказок

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

Найпростіший спосіб створення відео. Створюйте захоплюючі відео без камери.

SpiritMe

SpiritMe

spiritme.tech

Миттєве створення відео з цифровими аватарами Наберіть будь-який текст і ми згенеруємо відео, де ви скажете його, як по-справжньому, своєю зовнішністю, голосом і емоціями

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Підприємства використовують Myna, щоб створювати персоналізовані відео та ділитися ними з користувачами в будь-якій точці взаємодії за допомогою спеціальної цільової сторінки або веб-хуків.

Tavus

Tavus

tavus.io

Tavus прокладає шлях до захоплюючих, гіперперсоналізованих відео, які дійсно виглядають і звучать як ви – і масштабуються, як жодна інша платформа. Подаруйте своїй аудиторії незабутні враження за допомогою відео в реальному часі, створених спеціально для них.

Metaphysic.ai Pro

Metaphysic.ai Pro

metaphysic.ai

Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою передового штучного інтелекту або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режим...

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навча...

Pipio

Pipio

pipio.ai

Створювати професійні відео зі штучним інтелектом тепер просто, просто вводячи текст, клацаючи та перетягуючи. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних речників, яких можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб. Ці аватари зі штучним інтелектом можуть розмовляти понад 40 мовами з ...

X-Me

X-Me

x-me.ai

Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!

Vidext

Vidext

vidext.io

Створюйте відеокурси під керівництвом ведучого, які зацікавлять і надихнуть вашу робочу силу та які можна легко оновлювати, перекладати та персоналізувати. Поясніть, презентуйте та продайте це за допомогою відео. Створюйте відеопрезентації з дикторами 40 мовами, доступними в Vidext, зручно вводячи т...

Rizzle

Rizzle

rizzle.com

Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.

Reface

Reface

reface.ai

Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.

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