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Kyiv Post, заснована в 1995 році, є Global Voice України англійською мовою та заснована на принципах незалежності, спільноти, довіри. Забезпечує надійну та незалежну журналістику у сфері бізнесу, політики та розваг.

Вебсайт: kyivpost.com

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