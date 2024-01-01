Альтернативи - Kwai
YouTube
youtube.com
YouTube — це американська онлайн-платформа для обміну відео зі штаб-квартирою в Сан-Бруно, Каліфорнія. Троє колишніх співробітників PayPal — Чед Герлі, Стів Чен і Джавід Карім — створили цю службу в лютому 2005 року. Google купив сайт у листопаді 2006 року за 1,65 мільярда доларів США; Зараз YouTube...
TikTok
tiktok.com
TikTok, відомий у Китаї як Douyin (китайська: 抖音; піньїнь: Dǒuyīn), — це китайський сервіс соціальної мережі для обміну відео, який належить ByteDance, пекінської компанії Інтернет-технологій, заснованої в 2012 році Чжан Іміном. Він використовується для створення коротких музичних, синхронізованих, ...
Twitch
twitch.tv
Twitch — це служба потокового відео в прямому ефірі, якою керує Twitch Interactive, дочірня компанія Amazon. Сайт, представлений у червні 2011 року як допоміжний продукт потокової платформи загального інтересу Justin.tv, насамперед зосереджується на прямих трансляціях відеоігор, включаючи трансляції...
Rumble
rumble.com
Rumble — ваша відеоплатформа для керування правами. Розміщуйте, розповсюджуйте та монетизуйте всі свої професійні, соціальні та вірусні відео.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...
抖音
douyin.com
Douyin — це коротка відеоплатформа, яка допомагає користувачам виразити себе та записати своє прекрасне життя.
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion — це французька технологічна платформа для обміну відео, яка в основному належить Vivendi. Північноамериканські партнери по запуску включали BBC News, VICE, Bloomberg і Hearst Digital Media. Dailymotion доступний у всьому світі 25 мовами та 43 локалізованими версіями з локальними домашні...
快手
kuaishou.com
Kuaishou – це програма для створення коротких відео на національному рівні. У Kuaishou ви можете дізнатися про реальний світ, познайомитися з цікавими людьми та записати своє справжнє та цікаве я. Куайшоу, обійми кожне життя. Піньїнь: Куайшоу
优酷
youku.com
Платформа відеосервісу, що забезпечує відтворення відео, публікацію відео, пошук відео та обмін відео Youku – це служба відеохостингу, яка розташована в Пекіні, Китай.
Cloudflare Stream
cloudflare.com
Потокове відео в прямому ефірі та на вимогу без сервера - Завантажуйте, зберігайте, кодуйте та доставляйте відео в реальному часі та на вимогу за допомогою одного API - Миттєво транслюйте відео з глобальної мережі Cloudflare - Почніть транслювати сьогодні менш ніж за 5 хвилин
Wistia
wistia.com
Wistia Inc. — компанія з програмного забезпечення для відео, розташована в Кембриджі, штат Массачусетс. Wistia надає послуги відеохостингу для компаній із функціями аналітики та маркетингу. Станом на 2017 рік, як стверджується, 300 000 компаній використовують Wistia. Станом на 2018 рік у Wistia прац...
Embed.so
embed.so
Завантажте відео та вставте їх на свій веб-сайт. Ми робимо все для вас: відеохостинг, потокове передавання та залучення потенційних клієнтів, що завгодно!
斗鱼
douyu.com
Douyu - Платформа для всіх у прямому ефірі забезпечує високу роздільну здатність, швидку та плавну пряму трансляцію відео та послуги прямої трансляції ігрових подій, включаючи пряму трансляцію League of Legends LOL, пряму трансляцію CrossFire CF, пряму трансляцію Dota2, пряму трансляцію краси та інш...
Dingit.tv
dingit.tv
Dingit.tv – це місце для перегляду відео преміум-класу з кіберспортом та ігровим контентом для любителів ігор з усього світу.