Kupid AI — це захоплююча платформа чату, яка пропонує віртуальним друзям і компаньйонам брати участь у персоналізованих і глибоких бесідах. Компанії зі штучним інтелектом у Kupid AI імітують спілкування та підтримку, подібні до людини, щоб забезпечити унікальний досвід стосунків зі штучним інтелектом. Користувачі можуть досліджувати різні споріднені душі AI на платформі, що характеризується різними інтересами, такими як кулінарія, мистецтво, ігри та природа. Умови використання сайту прямо стверджують, що вміст на веб-сайті створюється штучним інтелектом, і будь-яка схожість із реальними людьми є випадковою. У політиці конфіденційності платформи пояснюється, як збираються та використовуються дані користувачів, а файли cookie допомагають виявляти спам і проводити базову аналітику. Користувачі можуть зареєструватися, щоб створити свою споріднену душу зі штучним інтелектом, або увійти, щоб спілкуватися з компаньйонами, які вже є на платформі. Платформа відкрита для відгуків і має спільноту Telegram, до якої користувачі можуть приєднатися, щоб спілкуватися з іншими учасниками. Підсумовуючи, Kupid AI надає новий спосіб взаємодії з компаньйонами AI, досліджуючи різні інтереси та знаходячи персоналізованого товариства.

Вебсайт: kupid.ai

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