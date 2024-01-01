Альтернативи - Kudoboard
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, провідна платформа надсилання, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії з клієнтами протягом усього шляху покупця.
&Open
andopen.co
Кращі подарунки для небайдужих компаній. Підтримуйте стосунки та зміцнюйте лояльність між відділами продажів, маркетингу, кадрів і CX.
Tremendous
tremendous.com
Надсилайте цифрові платежі на міжнародному рівні в масштабі. Миттєва доставка, погашення без розчарувань, сотні варіантів винагороди. Купуйте, надсилайте, відстежуйте, керуйте та брендуйте свої виплати на нашій зручній у використанні платформі.
Karrot
karrotmarket.com
Karrot — це найбільший місцевий ринок для купівлі, продажу та обміну новими та вживаними предметами декору для дому, меблями, модним одягом тощо. Приєднуйтесь до нашої зростаючої спільноти з понад 10 мільйонів перевірених користувачів!
Xoxoday
xoxoday.com
Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify — це динамічна та інноваційна онлайн-платформа, яка революціонізує спосіб купівлі та використання подарункових карток. Ця компанія успішно об’єднала світ цифрових валют із зручністю електронних подарункових карток, пропонуючи безпечний, швидкий і простий метод здійснення онлайн-транзакц...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU створює винятковий досвід роботи з продуктами, який допомагає підняти ваш бренд. Ми розробляємо, постачаємо, виробляємо та розповсюджуємо якісні персоналізовані продукти... і ми швидкі. Ми пишаємося тим, що є вашим найкращим партнером для всіх ваших індивідуальних товарів у Європі. Ми пропон...
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері ...
Wellable
wellable.co
Платформа оздоровлення Wellable допомагає організаціям створювати захоплюючі програми оздоровлення співробітників, підвищувати рівень досвіду співробітників і змінювати культуру
Snappy
snappy.com
Snappy — це універсальна корпоративна платформа подарунків, яка використовує силу досвіду та задоволення, щоб об’єднувати людей у всьому світі.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — це єдина платформа, створена для MSP, яка поєднує CSAT, NPS, Employee Recognition та Gamification. Відстежуйте найважливіші показники, щоб підвищити залученість співробітників, задоволеність клієнтів і укладати більше угод!
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (раніше Rybbon) — це комплексне рішення для надсилання, відстеження та керування програмами цифрових винагород. За допомогою BHN Rewards легко включити автоматизовані винагороди від популярних брендів, зокрема Amazon, Visa та Mastercard, щоб підвищити залученість, збільшити відсоток відп...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, універсальна платформа для реалізації стимулів і винагород, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії зі своїми співробітниками, партнерами та клієнтами. Інтегруючи цифрову доставку електронних подарункових карток, товарів і доставки коштів, компанії підвищують еф...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
У eGifter RewardsTM є багато різних способів придбання подарункових карток, зокрема купівля подарункових карток оптом і доставка через API. Наша платформа подарункових карток пропонує просте налаштування облікового запису та надійні звіти, щоб ви могли оптимізувати кожну покупку. Купуйте подарункові...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram — це безкоштовна глобальна платформа, яка допомагає компаніям за лічені хвилини надсилати подарункові та передплачені картки з вибраним дизайном, логотипом і спеціальним повідомленням. Грунтуючись на ідеї вибору, одержувачі можуть вирішити, де отримати свою Giftogram у сотень найпопулярніш...
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через уніка...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, які забезпечуют...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати ...
Stadium
bystadium.com
Стадіон робить глобальні групові подарунки, нагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того, ...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — це провідна гейміфікаційна та інноваційна платформа для лідерів продажів. Легко керуйте мільйонними бюджетами, надсилайте тисячі винагород за лічені секунди та дайте своїй команді найкращий подарунок із усіх, право вибирати свій приз. Відстежуйте залучення за допомогою внутрішніх ма...
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — це найпростіший спосіб надсилати, керувати та отримувати подарункові картки для ваших співробітників, партнерів або користувачів. З нашими простими електронними подарунковими картками, цифровим гаманцем, платформою та параметрами API немає простішого способу зробити своїх користувачів ща...
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте більше високорентабельних послуг із мобільними винагородами. RepeatMD допомагає медичним закладам і постачальникам естетичних послуг утримувати клієнтів за допомогою програм лояльності та фінансування пацієнтів.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що подарунки завжди повинні бути чарівними як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним подарунком і ...
Prezzee
prezzee.com.au
У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що дарування подарунків завжди повинно бути чарівним як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним под...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify – це провідний веб-сайт із цифровими подарунковими картками, створений у липні 2018 року. Ми спеціалізуємося на наданні нашим клієнтам широкого асортименту цифрових подарункових карток від провідних національних брендів, зокрема Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom тощо. У Prepaidify...
Pazcare
pazcare.com
Одна картка для доступу до всіх надбавок (їжа, паливо, телекомунікації, подарунки, L&D тощо), які надають роботодавці. Надайте своїм співробітникам максимальний доступ до податкових пільг і плануйте щомісячні витрати за допомогою Pazcard. Будь то замовлення їжі через Zomato або покупка продуктів у н...
Offiga
offiga.com
Offiga — це перша в Індії інформаційна панель корпоративних подарунків, яка спрощує дарування подарунків для підприємств будь-якого розміру. Він пропонує низку функцій, включаючи відстеження статусу всіх замовлень у реальному часі, керування адресами співробітників або клієнтів, завантаження підсумк...
HiThrive
hithrive.com
Найпростіший спосіб відзначити та нагородити співробітників. Інтеграція зі Slack і Microsoft Teams для підвищення впізнаваності та залучення. Вагоме визнання, яке цінуватиме ваша команда.
Giftly
giftly.com
Giftly революціонізує спосіб дарування й отримання подарунків. Стартап із Сан-Франциско перевертає ринок подарункових карток із прибутком у 100 мільярдів доларів на рік, роблячи подарункові картки більш персональними, настроюваними, красивими та цікавими, ніж будь-коли раніше.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — це платформа для залучення та винагороди співробітників, яка дозволяє легко сказати своїй команді подяку, привітання, прощання, чудову роботу та багато іншого. PerkSweet пропонує інтуїтивно зрозумілий процес винагороди та викупу, необмежену кількість цифрових групових карток і автоматизо...