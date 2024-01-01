Kualitee

Kualitee

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Вебсайт: kualitee.com

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Kualitee — це платформа для керування тестами на базі штучного інтелекту, яка допомагає командам оптимізувати процеси тестування та швидше надавати високоякісне програмне забезпечення. Він пропонує повний набір функцій, включаючи керування тестовими випадками, виконання тестів, керування дефектами, звітування та аналітику. Його двигун ШІ покоління, Hootie, генерує тестові приклади на основі історій користувачів і тестових сценаріїв. Завдяки сильній відстежуваності Kualitee дозволяє легко знаходити та виправляти помилки, тож ваше програмне забезпечення виявляється найкращим. Ви можете вибрати між хмарними або локальними планами та інтегруватися з безліччю інших провідних програмних інструментів. Kualitee має широкі можливості масштабування та налаштування, що робить його ідеальним для команд будь-якого розміру.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: kualitee.com

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