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KTern.AI є партнером SAP Spotlight із баченням надихнути та демократизувати орієнтовану на SAP цифрову трансформацію як послугу (DXaaS). Завдяки платформі автоматизації DXaaS KTern.AI забезпечує успіх інвестицій у SAP для корпоративних клієнтів і партнерів. KTern.AI є світовим лідером у пропонуванні когнітивних галузевих хмарних цифрових робочих місць із племінним інтелектом знань і гіперавтоматизацією на основі даних. KTern.AI спрощує роботу з оцінок SAP, нових виробничих потужностей, перетворення, SDT, оновлень і проектів AMS, тестування, адаптації спеціального коду та аналізу впливу змін. KTern.AI забезпечує безперервну цінність автоматизації в наскрізних циклах цифрової трансформації SAP, що призводить до прискорення трансформацій у 7 разів із зменшенням загальних зусиль на 24%. KTern.AI пропонує 5 потоків цифрової автоматизації для підвищення рівня успіху цифрових трансформацій SAP на підприємствах: (1) Цифрові карти – плануйте свої трансформації SAP на основі швидких і всебічних оцінок (2) Цифрові проекти – забезпечте продуктивне керування вашою трансформацією SAP проекти з віддаленою ефективністю (3) Цифровий процес – оркеструйте життєвий цикл процесу SAP за допомогою племінної бази знань і досвіду, що керується цілісністю (4) Цифрові лабораторії – отримайте повний контроль і забезпечте надійність свого бізнесу за допомогою інтелекту для тестування SAP (5) Цифрові шахти – уникайте збоїв у бізнесі з випусками без ризику, оптимізованим тестуванням і інтелектуальним SAP DevOps. Ви можете зв’язатися з нами за допомогою: https://ktern.com/contact Електронна пошта: [email protected]

Вебсайт: ktern.com

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