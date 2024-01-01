KP.UA надає вам актуальні новини з України та світу, політики, економіки, новини спорту, суспільства, відеозвіти тощо. Ось уже 25 років ми пишемо новини, про які не заснете, поки не обговорите ваша родина чи друзі. Ми перекладаємо на людську мову всі складні та незрозумілі теми. Ми розповідаємо нудні історії простих українців, від яких хочеться плакати чи сміятися.

Вебсайт: kp.ua

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «KP.UA». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.