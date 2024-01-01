KP.UA

KP.UA

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KP.UA надає вам актуальні новини з України та світу, політики, економіки, новини спорту, суспільства, відеозвіти тощо. Ось уже 25 років ми пишемо новини, про які не заснете, поки не обговорите ваша родина чи друзі. Ми перекладаємо на людську мову всі складні та незрозумілі теми. Ми розповідаємо нудні історії простих українців, від яких хочеться плакати чи сміятися.

Вебсайт: kp.ua

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