Альтернативи - Koxy AI
Appsmith
appsmith.com
Припиніть боротися з даними, шукати ідеальну бібліотеку React і кодувати все з нуля. Створюйте внутрішні інструменти в 10 разів швидше за допомогою Appsmith.
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura надає вам миттєві API GraphQL і REST для нових і існуючих джерел даних. Підключіть Hasura до своїх даних і отримуйте API менш ніж за хвилину.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI — це один із небагатьох хмарних інструментів для створення REST API. Це дозволяє розробникам миттєво генерувати RESTful API з будь-якого джерела даних, усуваючи бекенд-розробку сучасних мобільних, веб-додатків і додатків IoT.
BuildShip
buildship.com
BuildShip — це візуальний бекенд-конструктор з низьким кодом, який дозволяє миттєво надсилати API, заплановані завдання та функції бекенда-хмари. Завдяки штучному інтелекту створюйте власні вузли робочого процесу, підключайтеся до будь-якого інструменту, бази даних і створюйте масштабовану серверну ...
Syncloop
syncloop.com
Syncloop — це платформа розробки візуальних API, яка допомагає розробникам створювати API швидше та легше. Він підтримує різні функції, такі як базові модулі, завдання cron, просування збірок, командна співпраця, служби обгортки та хмарні середовища. Syncloop також пропонує різні тарифні плани для с...
Jetic
jetic.io
Jetic — це хмарний API та платформа інтеграції додатків на основі Apache Camel, що дозволяє розробникам розробляти, надавати та підтримувати масштабовані API та інтеграції.