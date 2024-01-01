Koshex

Koshex

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Вебсайт: koshex.com

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Сила раннього інвестування – найкращий час для інвестування був учора, а наступний найкращий час – зараз. - Єдиний знімок - об'єднайте всі свої інвестиції в одному місці та відстежуйте свій капітал у режимі реального часу. - Інвестуйте без проблем - безпроблемні інвестиції у взаємні фонди, розумні депозити, цифрове золото та строкові депозити. - Бюджетування та планування - відстежуйте свої грошові потоки та формуйте кращі звички заощаджувати. Koshex розробляє Wealthfront для Індії на основі інформації про повсякденні фінанси, щоб люди могли більше заощаджувати та добре інвестувати.

Вебсайт: koshex.com

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