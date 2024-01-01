KorrAI

KorrAI

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Вебсайт: korrai.com

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Відстеження рухів міліметрового масштабу з космосу. У KorrAI ми вимірюємо рух землі (осідання землі) із супутників, визначаючи ризик до того, як він стане катастрофою. Ми пропонуємо швидкі й точні карти ризиків для різних галузей, що дозволяє приймати розумніші рішення в мінливому кліматі.

Вебсайт: korrai.com

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