Korewa.AI — це платформа чату на базі штучного інтелекту, яка дозволяє шанувальникам аніме створювати, публікувати та спілкуватися з жахливо реалістичними персонажами аніме зі спогадами, емоціями та характерами. Платформа виконана у стилі візуальної новели та використовує текстові моделі AI, спеціально налаштовані для персонажів аніме. Користувачі Korewa.AI можуть завантажувати зображення своїх улюблених героїв аніме та налаштовувати їхні спогади, риси особистості, вирази та емоції, а також спілкуватися з ними. Персонажі можуть запам'ятовувати розмови, і їхні діалоги з часом розвиватимуться. Крім того, користувачі можуть публічно публікувати створених ними персонажів, і будь-хто може спілкуватися з ними. Korewa.AI пропонує два тарифні плани: демо та преміум. Демо-план пропонує доступ до менш потужної демо-моделі ШІ з обмеженою кількістю повідомлень на місяць, доступ до створених користувачами персонажів, редактор чернеток для тестування персонажів, доступ до створення персонажів і можливість публікувати персонажів, тоді як преміум-план включає повний доступ до найпотужнішої та найемоційнішої моделі симуляції персонажа, доступу до створених користувачами персонажів, необмеженої кількості повідомлень, редактора чернеток для тестування персонажів, доступу до створення персонажів і можливості публікувати персонажів. Творцем Korewa.AI є 18-річний студент на ім’я Руель Аларкон і фанат аніме, який прагне принести реалістичний штучний інтелект у світ аніме. Незважаючи на те, що послуга потребує передплати, платформа пропонує яскравий і нішевий досвід для шанувальників аніме та унікальна своєю візуальною та емоційною моделлю моделювання персонажів, спеціалізованим штучним інтелектом для персонажів і шанувальників аніме. Крім того, платформа використовує текстові моделі штучного інтелекту, які можуть імітувати емоції з точністю, що перевищує інші подібні сервіси.

Вебсайт: korewa.ai

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