koolio.ai — це платформа на основі ШІ, яка робить створення подкастів швидким і простим. Він надає веб-інтерфейс з інтуїтивно зрозумілими інструментами та функціями, розробленими для творців будь-якого рівня кваліфікації. Koolio.ai надає можливість записувати або завантажувати аудіо, транскрибувати кожного доповідача, співпрацювати з іншими та автоматично вибирати звукові ефекти та музику на основі контексту подкасту. Він також надає розширені можливості обробки аудіо та редагування, наприклад вирізання, копіювання, вставлення та вставлення аудіокліпів. Користувачі також можуть додавати фейди та інші ефекти до свого подкасту. koolio.ai спрощує складний процес створення подкасту, дозволяючи користувачам перенести ідею в готовий подкаст за лічені хвилини.

Вебсайт: koolio.ai

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