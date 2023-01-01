Альтернативи - Kompyte
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
Data.ai
data.ai
data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
Sensor Tower
sensortower.com
Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних...
VisualPing.io
visualping.io
Visualping — найкращий інструмент для моніторингу змін веб-сайту. Просто введіть URL-адресу, яку потрібно контролювати, і виберіть область – ми повідомимо вас, коли буде виявлено зміну. Visualping — це просте рішення, яке зосереджено на автоматизації нудного завдання перевірки веб-сайтів — будь-яких...
Crayon
crayon.co
Набір програмних інструментів для аналізу конкурентоспроможності Crayon допоможе вам побачити й скористатися можливостями, щоб створити стійку бізнес-перевагу.
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної ро...
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують всебічне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад ...
Web CEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними мережами, керування платним пошуко...
Thinknum
thinknum.com
Коли економічна діяльність стає онлайн, нові сліди даних залишаються позаду. Власні алгоритми машинного навчання Thinknum індексують загальнодоступну мережу в режимі реального часу, створюючи понад два десятки структурованих наборів даних. Ми відстежуємо списки вакансій, чисельність персоналу, попул...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — це інструмент порівняльного аналізу електронної комерції, який дозволяє відстежувати стратегію цифрового маркетингу будь-якого бренду, не підписуючись на нескінченні електронні листи. Збирайте натхнення та знаходьте нові ідеї з тисяч інформаційних бюлетенів, потоків, оголошень, цільових...
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API і платформа — це єдине місце для доступу до багатьох наборів даних про будь-яку австралійську компанію, що економить ваш час і ресурси під час проведення досліджень і аналізу.
Groopit
groopit.co
Перехитріть конкурентів за допомогою краудсойлінгу. Спростіть те, як співробітники обмінюються та використовують конкурентну розвідку для створення конкурентної переваги. Поділитися ще ніколи не було так просто. Співробітники діляться інформацією з Teams, Slack, Salesforce, веб-переглядача, мобільно...
Watchful
watchful.ai
Watchful — це перше й єдине рішення для аналізу стратегії продукту, яке зосереджено виключно на виявленні стратегії продукту ваших конкурентів. Наші рішення допомагають автоматизувати та розширити конкурентні дослідження, створюючи вражаючу інформацію, яка дає змогу командам продуктів пришвидшити до...
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — це провідна у світі платформа для шпигунства та аналізу реклами, яка пропонує найкращі рекламні креативи та маркетингову стратегію як для рекламодавців, так і для видавців. Будучи основною платформою рекламної та маркетингової інформації, SocialPeta зосереджується на аналізі реклами、ана...
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, бренда...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst надає дані про кожну приватну компанію Великобританії, від збору коштів і патентів до статусу найму та торгових даних. Ми дуже детально відстежуємо компанії, що швидко розвиваються, використовуючи наші вісім сигналів відстеження. Крім того, ми стежимо за ширшою екосистемою стартапів інвест...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення,...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...
Adthena
adthena.com
Adthena — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку для платної пошукової реклами. Наша унікальна технологія штучного інтелекту та моделі машинного навчання дають вам чітке уявлення про зміни на ринку та всі рухи ваших конкурентів у пошуковій системі. Це означає, що ви можете приймати обґрунт...
MediaRadar
mediaradar.com
Відзначені нагородами рішення MediaRadar для аналізу реклами надають своєчасну міжмедійну інформацію, націлену на тих, хто бере участь у процесах продажу, планування та купівлі медіа. Команди медіа-продажів покладаються на MediaRadar, щоб шукати новий бізнес, створювати переконливі презентації та сп...
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентного аналізу на базі штучного інтелекту, розроблена для того, щоб допомогти маркетологам продуктів і командам CI збирати, курувати та надавати практичну інформацію про конкурентів, щоб розширити можливості відділу продажів для збільшення бізнесу. Klue дозволяє корпоратив...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
ReportLinker
reportlinker.com
А.І. який створює результати розвідки за лічені секунди. Швидко проникайте в складне середовище за допомогою аналізу та представлення. ReportLinker — це платформа аналізу ринку на основі штучного інтелекту, яка прискорює доступ до глобальної інформації про галузь.
BOSCO
askbosco.io
Аналітика на основі ШІ для зменшення витрат на рекламу та збільшення продажів. BOSCO™ передбачає, куди розподілити ваші онлайн-витрати між усіма каналами для отримання максимального прибутку, дозволяючи вам прогнозувати майбутню продуктивність із точністю 96%.