Koko

Koko

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Вебсайт: kokocares.org

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Koko надає безкоштовну підтримку психічного здоров’я мільйонам молодих людей, які мають труднощі, онлайн. Коли вони стикаються зі шкідливим вмістом, ми спрямовуємо їх на безкоштовні телефонні лінії довіри, підтримку однолітків і курси самодопомоги. Наш підхід базується на доказах, є етичним і відповідальним.

Вебсайт: kokocares.org

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