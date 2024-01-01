Альтернативи - Kodo

Viva.com

viva.com

Viva.com Group, раніше Viva Wallet, є провідним європейським технологічним банком для платежів на 24 ринках. Ми працюємо на 17 мовах і в 9 валютах і підтримуємо понад 30 методів оплати по всьому світу. Безкоштовний додаток, viva.com | Термінал можна без особливих зусиль налаштувати на смартфонах або...