Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kobiton» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Kobiton є провідною платформою для тестування мобільних додатків для підприємств, щоб вони могли надавати своїм клієнтам бездоганний мобільний досвід. Понад 60 000 розробників і тестувальників у всьому світі використовують гнучке керування пристроями в лабораторії Kobiton і інтелектуальний набір якості на основі штучного інтелекту, щоб надати найшвидшу та надійну інформацію про мобільні програми.

Вебсайт: kobiton.com

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