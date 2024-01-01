Kobiton

Kobiton

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Вебсайт: kobiton.com

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Kobiton є провідною платформою для тестування мобільних додатків для підприємств, щоб вони могли надавати своїм клієнтам бездоганний мобільний досвід. Понад 60 000 розробників і тестувальників у всьому світі використовують гнучке керування пристроями в лабораторії Kobiton і інтелектуальний набір якості на основі штучного інтелекту, щоб надати найшвидшу та надійну інформацію про мобільні програми.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: kobiton.com

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BrowserStack

BrowserStack

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Hotjar

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Qase

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Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

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