Knowmax — це повноцінне рішення для керування знаннями на основі штучного інтелекту, створене експертами CX, щоб допомогти вам забезпечити першокласну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Ми співпрацюємо з компаніями зі списку Fortune 500, надаючи їм змогу задовольняти клієнтів завдяки стратегічному управлінню знаннями. Наші модулі KM, а саме статті бази знань і поширені запитання, візуальні інструкції та когнітивні дерева рішень, створені спеціально для того, щоб зробити контекстні та дієві знання легкодоступними для ваших лідерів служби підтримки та клієнтів із мінімальними зусиллями. Завдяки нашим можливостям створення вмісту своїми руками без програмного коду вам не потрібні жодні технічні знання для створення вмісту. Наша власна інтеграція з CRM і технологією контакт-центру дозволяє користувачам отримувати доступ до потрібної інформації там, де вони є, не перемикаючи кілька екранів. Народжені контакт-центром, ми розуміємо, з якими незліченними труднощами стикаються компанії, орієнтовані на клієнта, і віримо, що правильні знання в потрібний час впливають на формування досвіду клієнтів. Наша платформа KM наступного покоління створена з таким розумінням, щоб ви могли піднятися над очікуваннями клієнтів, що постійно змінюються, завдяки тому, що ваші знання працюють на вас.

Вебсайт: km.knowmax.ai

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