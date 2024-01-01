Альтернативи - Klarna
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Dacast
dacast.com
Програмне забезпечення потокового відео від Dacast є провідною платформою для онлайн-відео та хостингу. Транслюйте відео в прямому ефірі та на вимогу, використовуючи відео API та цілодобову підтримку.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi надає першу мобільну платформу розмовного продажу та маркетингу для компаній B2C. Наше рішення створює можливість для професіоналів із продажу та маркетингу збільшити конверсію продажів, покращити взаємодію з клієнтами в реальному часі та забезпечити унікальний онлайн-клієнтський досвід. Whis...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: П...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації зап...
Bambuser
bambuser.com
Ми є платформою відеокомерції номер 1, яка надає брендам можливості миттєвої конверсії, зворотного зв’язку та залучення аудиторії завдяки магії відеовмісту.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи п...
Brandlive
brandlive.com
Додайте магію телебачення на свої вебінари, події та зустрічі за допомогою Brandlive, вашої платформи для створення чудових відеовражень. Незалежно від того, чи це щомісячні вебінари, презентації продуктів, зустрічі з інвесторами чи найбільша подія року, ми допомагаємо компаніям реалізовувати проект...
giosg
giosg.com
Giosg поєднує живий чат, чат-ботів, штучний інтелект та інтерактивний вміст на одній платформі, щоб допомогти вам спілкуватися зі своїми клієнтами. Поговоріть з нами, щоб дізнатися більше!
MikMak
mikmak.com
Прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів. MikMak надає маркетингову аналітику електронної комерції та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції для прискорення онлайн-продажів для брендів.