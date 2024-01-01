Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Klarity» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Створюйте експоненціальні організації Всередині компанії спілкуються в системах. Зовні вони спілкуються за допомогою документів. Klarity — це корпоративний штучний інтелект для автоматизації ручних бізнес-процесів, пов’язаних з документами.

Вебсайт: klarity.ai

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