Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «KidPass» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Відкрийте для себе розваги для дітей та індивідуальне навчання 1:1. Знайдіть найкращі набори для занять, додатки для раннього навчання, заняття, персоналізоване навчання 1x1 тощо для дітей від 2 до 10 років

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