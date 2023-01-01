Дизайн із кольорами, які вам подобаються. Khroma використовує AI, щоб дізнатися, які кольори вам подобаються, і створює безмежні палітри, які ви можете знаходити, шукати та зберігати.

Вебсайт: khroma.co

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