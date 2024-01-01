Khaleej Journal

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Khaleejjournal.com — це один із провідних на Близькому Сході порталів новин про мобільні телефони, автомобілі, стартапи та технології, що містить наймоднішу та найновішу інформацію про ігри, гаджети, смартфони, автомобілі, телекомунікаційні пакети та багато іншого. Які б не були новини, якщо вони стосуються техніки, ви знайдете їх на khaleejjournal.com.

Вебсайт: khaleejjournal.com

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