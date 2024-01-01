Khaleej Journal

Khaleej Journal

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Вебсайт: khaleejjournal.com

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Khaleejjournal.com — це один із провідних на Близькому Сході порталів новин про мобільні телефони, автомобілі, стартапи та технології, що містить наймоднішу та найновішу інформацію про ігри, гаджети, смартфони, автомобілі, телекомунікаційні пакети та багато іншого. Які б не були новини, якщо вони стосуються техніки, ви знайдете їх на khaleejjournal.com.

Вебсайт: khaleejjournal.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Khaleej Journal». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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