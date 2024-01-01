Альтернативи - Keypup
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробни...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Backlog
backlog.com
Backlog — це ваш універсальний онлайн-інструмент для керування проектами, відстеження завдань, контролю версій і відстеження помилок. Поєднуючи керування проектом і кодом, команди можуть планувати роботу, відстежувати прогрес і випускати код на одній платформі. Команди використовують Backlog, щоб пі...
Sentry
sentry.io
Для команд програмного забезпечення Sentry необхідний для моніторингу працездатності коду програми. Від відстеження помилок до моніторингу продуктивності розробники можуть чіткіше бачити, швидше вирішувати проблеми та постійно вивчати свої програми – від інтерфейсу до серверної частини. Sentry, яку ...
HackerOne
hackerone.com
Hackerone - це платформа координації вразливості та помилки, яка з'єднує підприємства з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, а також Synack та Bugcrowd, яка сприймає та використовує дослідники безпеки та кібербезпеки натовпу як лінкпіни його бізне...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
OpenProject
openproject.org
OpenProject — це провідне безкоштовне програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом. Як веб-рішення, воно надає всім членам команди доступ до всієї інформації, пов’язаної з проектом, будь-де в будь-який час. OpenProject підтримує ваші проекти протягом усього життєвого циклу за доп...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
todo.vu
todo.vu
todo.vu поєднує управління завданнями та проектами з відстеженням часу та виставленням рахунків, щоб забезпечити універсальний універсальний інструмент продуктивності для фрілансерів, консультантів і команд. Управління будь-якою кількістю завдань, пов’язаних із клієнтами чи внутрішніх завдань, стало...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker — це програма для спільного відстеження помилок від Zoho, бренду, якому довіряють понад 35 мільйонів користувачів у всьому світі. BugTracker допомагає відстежувати життєвий цикл помилок від початку до зникнення, гарантуючи, що ви щоразу вчасно створюєте та надсилаєте чудові продукти....
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud — це хмарна альтернатива платформі SonarQube, що пропонує безперервний аналіз якості коду та безпеки як послугу. SonarCloud легко інтегрується з популярними платформами керування версіями та CI/CD, такими як GitHub, Bitbucket і Azure DevOps. Він забезпечує статичний аналіз коду для виявле...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримат...
GitClear
gitclear.com
Код. вчитися. Повторіть. Показники нового рівня для розробників програмного забезпечення на основі інструменту перевірки коду, відмінного від інших. GitClear допомагає командам інженерів працювати разом, щоб відстежувати статистику Google DORA, зменшувати технічний борг і швидше відправляти.
Rollbar
rollbar.com
Завчасно виявляйте, прогнозуйте та виправляйте помилки в режимі реального часу за допомогою платформи постійного вдосконалення коду Rollbar. Rollbar забезпечує повне охоплення всіх програм, від яких залежать і які люблять ваші користувачі. Автоматизуйте реагування на помилки в режимі реального часу,...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag відстежує додатки на наявність помилок і надає корисну інформацію для покращення стабільності додатка, щоб ви могли приймати рішення на основі даних про те, зосередитися на створенні функцій чи виправленні помилок. BugSnag забезпечує видимість вашої програми в реальному часі за допомогою пот...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Jellyfish
jellyfish.co
Jellyfish — це провідна платформа управління інженерією, яка забезпечує повну видимість інженерних організацій, роботи, яку вони виконують, і того, як вони працюють. Аналізуючи інженерні сигнали від Git і Jira та контекстні бізнес-дані з дорожніх карт, реагування на інциденти, HR, календар і інструм...
Marker.io
marker.io
Marker.io: найкраще рішення для зворотного зв’язку для команд веб-розробників. Огляд: Marker.io — це революційний інструмент, який змінює те, як команди веб-розробників збирають, керують і реагують на відгуки. Незалежно від того, чи є ви жвавим веб-агентством, динамічною компанією SaaS або керуєте ...
Assembla
assembla.com
Assembla є найбезпечнішою платформою для контролю версій і спільної роботи над проектами у світі. Ми надаємо безпечний хмарний хостинг для сховищ Subversion, Perforce і Git з інтегрованим керуванням проектами для понад 5500 клієнтів по всьому світу. Assembla допомагає командам розробників відповідат...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap — це платформа для зворотного зв’язку з користувачами, розроблена для команд, які працюють над продуктами, щоб збирати інформацію про конкретні продукти, прискорювати тестування користувачами та покращувати цикли зворотного зв’язку зацікавлених сторін. Команди розробки продуктів прагнуть до...
Planisware
planisware.com
Planisware є редактором програмного забезпечення Planisware V6 для керування корпоративним портфелем проектів (EPPM) (раніше відомого як OPX2), націленого на різні галузі, включаючи енергетику, медичне обладнання, високі технології, аерокосмічну та оборонну промисловість, хімічну промисловість, уряд...
DoneDone
donedone.com
Якщо ви шукаєте найважливіші функції в системі відстеження завдань і спільній папці «Вхідні», шукайте DoneDone. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зробити наш продукт простим і легким у використанні, щоб ви могли зосередитися на виконанні своєї роботи. Завдяки DoneDone служба підтримки клієнтів і команд...
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery — це рішення для доставки програмного забезпечення, яке автоматично розгортає, перевіряє та без зусиль відкочує артефакти. Harness використовує AI/ML для керування, перевірки та відкоту ваших розгортань, щоб вам не довелося страждати через розгортання програмного забезпеч...
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності додатків, звіти про збої, чати в додатках та опитування користувачів для мобільних додатків. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопила понад 25...