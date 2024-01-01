Альтернативи - Keypup

HackerOne

hackerone.com

Hackerone - це платформа координації вразливості та помилки, яка з'єднує підприємства з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, а також Synack та Bugcrowd, яка сприймає та використовує дослідники безпеки та кібербезпеки натовпу як лінкпіни його бізне...