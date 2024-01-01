Keyframes Studio — це універсальна онлайн-платформа для редагування відео, яка спеціалізується на створенні відео, спеціально адаптованих для соціальних мереж. Це усуває потребу у тривалих дослідженнях співвідношення сторін і важкого програмного забезпечення для редагування відео, пропонуючи інтуїтивно зрозуміле та ефективне рішення для творців контенту. Платформа використовує технологію штучного інтелекту для спрощення процесу створення відео та надає різноманітні функції для підвищення якості та залучення відео. За допомогою Keyframes Studio користувачі можуть легко перепрофілювати свій наявний вміст лише кількома клацаннями. Платформа пропонує автоматичне створення ключових кадрів і помітні субтитри на основі алгоритмів AI. Він також містить бібліотеку стокових зображень, відео та вірусних звуків, щоб додати додаткові елементи та підвищити візуальну привабливість відео. Завдяки платформі співпраця стає легкою, оскільки вона дозволяє користувачам запрошувати членів своєї команди працювати разом над проектами. Робоча область підтримує необмежену кількість проектів і надає можливість зберегти роботу та продовжити її пізніше. Крім того, Keyframes Studio пропонує функцію набору брендів, що дозволяє цифровим агентствам оптимізувати свої зусилля з брендингу. Процес редагування став простим і доступним для користувачів із будь-яким рівнем досвіду. Keyframes Studio пропонує простий у користуванні редактор із такими функціями, як зміна розміру, обрізка, кадрування, масштабування та попередній перегляд. Він підтримує автоматичне створення субтитрів кількома мовами та надає параметри для виділення слів у стилі караоке. Незалежно від того, чи є користувачі творцями контенту, цифровими агентствами чи окремими особами, які хочуть створювати відео, Keyframes Studio пропонує комплексне рішення, яке дозволяє користувачам створювати високоякісні відео, оптимізовані для платформ соціальних мереж.

Вебсайт: keyframes.studio

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